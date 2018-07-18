Batman’da eski hükümlüler hayvancılığa başladı

Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, kendi işini kurmak isteyen denetimli serbestlik hükümlüsü ve eski hükümlülere yönelik ’Kendi İşini Kurma Projesi’ hayata geçirildi. Proje Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün işbirliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında eski hükümlüler ile hapis cezası iki yıl veya daha az süre kalan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle şartlı olarak salıverilen iyi halli hükümlülerin, dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmesini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken-verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün eski hükümlü ve Denetimli Serbestlik hükümlülerine kendi işini kurmaları halinde vermiş olduğu finansal destek doğrultusunda, Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat eden hükümlülerin projeleri hazırlanarak Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunuldu.

Kişi başı 27 bin TL hibe

Bu doğrultuda kendi işini kurma projesiyle, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen 4 hükümlüye kişi başı 27 bin TL olmak üzere toplam 108 bin TL bütçe sağlanarak 3’er adet büyükbaş hayvan alınıp teslim edildi. Proje kapsamında alınan hayvanların tamamı sigortalandı. Hükümlüler almış olduğu hayvanları üç yıl boyunca kesinlikle satamayacak ve kesimini yapamayacak. Tamamı hibe olan bu proje ile alınan büyükbaş hayvanları üç yıl sonunda bütün tasarrufunun hükümlüye ait olacak. Üç yıllık süre zarfında ise bu hayvanlardan doğacak buzağı hükümlüye ait olup her türlü tasarruf hakkına sahip olacak.