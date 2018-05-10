Batman’da eski hükümlülerin kura heyecanı

Batman Belediyesi eski hükümlülerin kadrolu olarak işe alınması için Batman İşkur Müdürlüğü üzerinden verilen ilana başvuran 408 adayı kuraya tabi tuttu. Belediye Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere açılan 2 kontenjana 405 kişi başvuruda bulunurken 1 havuz operatörü kontenjanına da 3 kişi başvuruda bulundu. Yapılan kura çekimi sonrasında mülakata girecek adaylar noter huzurunda belirlendi. Belirlenen 3 asil ve 3 yedek aday 18 Mayıs’ta yapılacak mülakattan sonra gerekli işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş başı yapacak. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde mülakata alınacak olan adayların isimleri belediyenin web sitesinde yayınlanacak.