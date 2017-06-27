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27 Haziran 2017 01:54

Batman’da eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Batman’da polisin TOKİ konutlarında yaptığı uygulamada eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Batman’da eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi

27 Haziran 2017 01:54

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Emniyet Müdürlüğünce bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; İlimiz Kuyubaşı TOKİ konutlarında yapılan uygulama sonucu; eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet roketatar, 13 adet roketatar başlığı, 12 adet roket sevk fişeği, 2 bin 100 adet 7,62 mm dolu fişek, 440 adet bixi mühimmatı, 2 adet düdüklü tencere içerisine hazırlanmış EYP, 1 adet 20 kg’lık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış EYP ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir.


Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir.


İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.




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