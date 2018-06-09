Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 10:24

Batman’da FETÖ’den tutuklananlar için yapılan cezaevi sürüyor

Batman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklananların konulması için yaklaşık 2 bin kişilik yüksek güvenlikli cezaevinin inşaatı son sürat devam ediyor.

Batman’da FETÖ’den tutuklananlar için yapılan cezaevi sürüyor

09 Haziran 2018 10:24


Adalet Bakanlığı tarafından Batman’ın Beşiri ilçesinde yaklaşık 250 dönümlük alanda yapımına devam edilen yüksek güvenlikli açık ve kapalı cezaevinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında artan tutuklamalardan dolayı Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yer sorunu yaşanmaya başlandı. Batman ve bölge illerinden gelecek olan hükümlü ve tutukluların konulacağı Beşiri Açık ve Kapalı Cezaevi’nin bin 200’ü kapalı, 960’ı ise açık kapasiteli olacak. Cezaevinde çalışacak olan personel için de yaklaşık 150 kişilik lojmanların yapıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç