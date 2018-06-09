Batman’da FETÖ’den tutuklananlar için yapılan cezaevi sürüyor

Adalet Bakanlığı tarafından Batman’ın Beşiri ilçesinde yaklaşık 250 dönümlük alanda yapımına devam edilen yüksek güvenlikli açık ve kapalı cezaevinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında artan tutuklamalardan dolayı Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yer sorunu yaşanmaya başlandı. Batman ve bölge illerinden gelecek olan hükümlü ve tutukluların konulacağı Beşiri Açık ve Kapalı Cezaevi’nin bin 200’ü kapalı, 960’ı ise açık kapasiteli olacak. Cezaevinde çalışacak olan personel için de yaklaşık 150 kişilik lojmanların yapıldığı öğrenildi.