Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 10:14

Batman’da fırıncıların zorlu mesaisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 200-250 santigrat dereceyi bulan sıcakta çalışan fırıncılar oruç tutmaktan vazgeçmiyor.

Batman’da fırıncıların zorlu mesaisi

25 Mayıs 2018 10:14

İlçede ekmek ve pide ustaları, fırının karşısında zor koşullara rağmen hem oruçlarını tutup hem de işlerini yapıyor.


Gercüş’te fırıncılar, Ramazan ayında ekmek pişirmek için 200-250 santigrat dereceyi bulan sıcakta zorlu bir mesai yapıyor. Sıcağa rağmen hem işlerini hem de ibadetlerini aksatmayan fırıncılar, yemek konusunda değil ancak zaman zaman su konusunda zorlandıklarını belirtti. Fırıncı Musa Gülşen, zor olmasına rağmen oruçlarını aksatmadıklarını kaydederek, geçen yıllara göre havaların serin olmasının da kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.


Masum Gülşen isimli fırıncı ise, fırın sıcaklığının bazen 300 dereceyi bile aştığını anlatarak, "Kapalı alan olduğundan dolayı daha çok zorlanıyor insan. Ramazan ayından önce günde 7 ila 8 litre su içtiğim oluyordu. Çok zahmetli bir iş. Ter içinde kalıyoruz ve çok susuyoruz. Ama buna rağmen çalışmaya ve halkımıza ekmek çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç