Batman’da fırıncıların zorlu mesaisi

İlçede ekmek ve pide ustaları, fırının karşısında zor koşullara rağmen hem oruçlarını tutup hem de işlerini yapıyor.

Gercüş’te fırıncılar, Ramazan ayında ekmek pişirmek için 200-250 santigrat dereceyi bulan sıcakta zorlu bir mesai yapıyor. Sıcağa rağmen hem işlerini hem de ibadetlerini aksatmayan fırıncılar, yemek konusunda değil ancak zaman zaman su konusunda zorlandıklarını belirtti. Fırıncı Musa Gülşen, zor olmasına rağmen oruçlarını aksatmadıklarını kaydederek, geçen yıllara göre havaların serin olmasının da kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.

Masum Gülşen isimli fırıncı ise, fırın sıcaklığının bazen 300 dereceyi bile aştığını anlatarak, "Kapalı alan olduğundan dolayı daha çok zorlanıyor insan. Ramazan ayından önce günde 7 ila 8 litre su içtiğim oluyordu. Çok zahmetli bir iş. Ter içinde kalıyoruz ve çok susuyoruz. Ama buna rağmen çalışmaya ve halkımıza ekmek çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.