Batman’da gazetecilere yönelik eğitim programı

Batman bir konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim toplantısına Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Fehmi Ketenci mizanpaj konusunda, katılımcılara eğitim verdi. Program öncesi konuşma yapan Batman Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Atay, amaçlarının gazetecilerin eksiklerini gidermek olduğunu söyledi. Eğitim programının 4 gün süreceğini vurgulayan Atay, "Herkesin her yaşta eğitime ihtiyacı vardır. Bizler her ne kadar yıllarca gazetecilik yapıyor olsak da illaki eksiklerimiz vardır. Biz de bu bilinçle cemiyetimiz üyesi gazeteci arkadaşlarımıza yönelik DİKA işbirliği ile eğitim programı düzenledik. 4 gün sürecek eğitim programında haber yazım dili, haber fotoğrafçılığı ve sayfa tasarımı konularında katılımcılara eğitimler verilecek" dedi.

Kentteki çok sayıda gazetecinin katıldığı eğitim programı sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.