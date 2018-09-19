Batman'da Gaziler Günü kutlandı

Batman'da Gaziler Günü törenle kutlandı.

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Muharip Gaziler Derneği ve üyeleri, askeri erkan, emniyet teşkilatı ve protokol üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Mehmet Güneştekin, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı 3 kıtada kılıç sallamış, zaferden zafere ulaşmış, ecdadını örnek alarak, vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihte sayısız zaferlerle birlikte 15 Temmuz'da da FETÖ'nün hain ve sinsi darbe girişimine de topyekun millet olarak şehitleriyle, gazileriyle tarihe not düşmüştür. Milletin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bu günlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları saygı ve minnetle anmaktadır” dedi.

Program daha sonra Vali Ahmet Deniz ve protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etmesi ile devam etti. Ziyaret sonrası Batman Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde okunan dua ve verilen yemekle Gaziler Günü anma etkinliği sona erdi.