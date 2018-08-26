Batman’da göçükte kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Cudi Mahallesi 3540’ncı sokakta altyapı çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli olduğu öğrenilen Mehmet Mehdi Tenha (55) kanalizasyon boruları için kazılan yaklaşık 3 metrelik kanalda yaşanan göçükte toprak altında kaldı. Tenha’nın yardımına hemen arkadaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma ile yaralı olarak kurtarılan Tenha, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tenha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.