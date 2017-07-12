Batman’da görme engelli yayalar için sesli uyarı sistemi

Şehir içinde trafiğin yoğun olduğu ve engellilerin sık kullandığı noktaları belirleyen Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve bulvarlardaki kavşaklara “Konuşan Akustik Sesli Uyarı Sistemi” kurdu. Kurulan sistem sayesinde kavşak, bulvar ve caddelerde görme engelli vatandaşların, karşıdan karşıya geçişleri daha rahat olması sağlanacak. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin, anılan yerlerde iki dilde konuşan sesli uyarı sisteminin kurulduğunu belirterek, “Görme Engelli vatandaşlarımızın can güvenliğini göz önünde bulundurarak böyle bir sistemi hayata geçirdik. Görme engellilerimize yönelik yeni çalışmalarımız devam edecektir” dedi.