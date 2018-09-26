Batman'da gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonları ve kozmetik ürünler ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilerek 1 aracın durdurularak yapılan aramasında çeşitli marka ve modelde gümrük kaçağı 16 adet akıllı telefon ve çeşitli markalar da kozmetik ürünü ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.