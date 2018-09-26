İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi

Batman’da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonları ve kozmetik ürünler ele geçirildi.

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonları ve kozmetik ürünler ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilerek 1 aracın durdurularak yapılan aramasında çeşitli marka ve modelde gümrük kaçağı 16 adet akıllı telefon ve çeşitli markalar da kozmetik ürünü ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.