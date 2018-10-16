Batman'da hırsızlık olayları aydınlatıldı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yol üzerinde bulunan Rögar kapaklarının çalındığının anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş 4 şüpheli şahıs ekiplerimizi görünce kaçmaya başlamış, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahısların 3 tanesi yaşı küçük çocuk olması sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şahıs ise Polis Merkezine teslim edilmiştir. 14 Ekim 2018 günü Bölge Hastanesi açık otoparkından çalınan üç tekerlekli bisikletle ilgili olarak yapılan çok yönlü araştırmalar neticesinde aracın bir bina altında saklı vaziyette bulunduğu tespit edilmiş, üç tekerlekli araç sahibine teslim edilmiştir. Hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şahıstan yaşı küçük olan Çocuk Şube Müdürlüğüne yaşı büyük olan şahıs ise Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir” denildi.