Batman'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Batman'da farklı tarihlerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen kişiler yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “16 Ağustos 2018 günü ilimizde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olayında 2 adet motor bloğu ve tam miktarı bilinmeyen demir parçalarının çalınması olayı ve 29 Eylül 2018 günü ilimizde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olayında 15 bin TL değerinde 1 adet dozer car dişlisi ve 2 adet oksijen tüpünün çalınması olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan titiz araştırma sonucu 72 plakalı bir aracın hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu araç ve şüpheli şahıslar ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların gerekli yasal işlemleri için yaşı küçük olan şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne diğer şahıs ise Hırsızlık Büro Amirliğince mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.