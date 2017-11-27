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27 Kasım 2017 11:51

Batman’da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Batman’da gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman’da hırsızlık zanlısı tutuklandı

27 Kasım 2017 11:51


Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akyürek Mahallesi’nde park halinde bulunan bir aracın çalındığı ihbarının alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri yapılan çalışmalarda bir aracı çaldığı tespit edilen M.K. isimli şahıs araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.




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