Batman'da 'ibretlik' hırsızlık olayı

Batman'da 2 kadın, beraberlerindeki kız çocuğu ile birlikte, alışveriş yapmak için kuruyemişçiye giren yaşlı kadının cüzdanını, kaşla göz arasında çaldı. İbretlik hırsızlık anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 24 Eylül'de, Batman Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yanlarında 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu da bulunan 2 kadın, yolda yürüyen yaşlı bir kadını gözlerine kestirdi. Kadınlardan 1'i etrafı kollarken, diğer kadın ise kız çocuğuyla birlikte, yaşlı kadına kuruyemişçi dükkanına gireceği sırada çarpmış gibi yapıp, kaşla göz arasında cüzdanını çaldı. Şahıslar, daha sonra ise, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının cüzdanında 4 bin TL'nin olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Ümit Şahin, yaşlı kadının alışveriş yapmak için dükkanına geldiğini belirterek, “Birkaç ürün aldı. Yanında yeğeni vardı. Ödemeyi yeğeni yaptı. İki dakika arayla bir daha telaşlı şekilde geldiler. Kendi cüzdanlarının kayıp olduğunu söylediler. Hatta önce bizden şüphelendiler. Kamera kayıtlarının olduğunu söyleyerek içeri geçip kayıtları kontrol ettik. Burada alışveriş yaparken karşı taraftan 2 kadın ve bir çocuk kendisine yanaşıp parayı alıp kuruyemişlere bakar gibi yapıyor ve oradan uzaklaşıyorlar. Bizim çalmadığımızı anlayınca yaşlı teyze mahcup olup özür diledi. Hemen polise haber verdik. Kadın Antalya'dan buraya misafir olarak gelmiş ve 4 bin lirayı çaldılar. Bu duruma üzüldük. Yardımcı olmak için her şeyi yaptık” dedi.