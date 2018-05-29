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29 Mayıs 2018 21:37

Batman’da iki kız öğrenci okulda mahsur kaldı

Batman’da zil çaldıktan sonra okuldan ayrılmayan iki kız öğrenci mahsur kaldı.

Batman’da iki kız öğrenci okulda mahsur kaldı

29 Mayıs 2018 21:37

Öğrenciler, pencereden seslenmeleri üzerine çevreden geçen vatandaşların polisi araması sonucu okuldan çıkarılarak ailelerine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, merkez Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulundan çıkış zili çaldıktan sonra ayrılmayan iki kız öğrenci, görevlilerin kapıları kapatmasının ardından mahsur kaldı. Pencereye çıkan öğrencilerin yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, okul görevlisini arayarak kapıları açtırdı. Kız çocukları ailelerine teslim edildi.


Vatandaş Ahmet Çelik, “Yoldan geçiyordum okulun penceresinden kızlar çağırdı. Okulun bahçesine girdim okulun kapısı kapalıydı, kızlar okulda mahsur kaçmıştı. Hemen polisi aradık. Okula gelen polis ekipleri okulun temizlik personelini aradı. Okula gelen temizlik personeli kapıyı açtı. Yaklaşık iki saat okulda mahsur kalmıştılar” dedi.




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