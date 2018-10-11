Batman'da imar barışına 13 bin başvuru

Harita ve Kadastro Mühendisi Hikmet Bahşi, Batman'da şu ana kadar imar barışına 13 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Harita ve Kadastro Mühendisi Hikmet Bahşi, imar yapı müracaatıyla ilgili açıklamalar da bulundu. İmar barışının özellikle kat mülkiyetini geçemeyenlerin, kat fazlalığı olanların ya da dairesini alıp ticari alana çevirenler için fırsat olduğunu belirterek, “İmar barışın iki aşaması var. Birincisi yapı kayıt belgesi, ikincisi ayağı ise müktesep mülkiyet hakkı elde eden yapının cins değişikliği ile birlikte kat mülkiyetiyle olan geçişini anlatıyor. Mülkiyet sahipleri kesinlikle teknik elemanlardan, harita mühendislerinden ve mimarlardan teknik destek almaları lazım. Aksi takdir de ilgili tebliğin yayınlanan maddeleri gelince yanlış beyandan dolayı yapı kayıt belgeleri ve ödedikleri paralar boşa gidebilir. Barışırken davalı olma durumu da olabilir. Bu hangi yapıları kapsıyor, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsıyor. Yapı kullanma belgesi varsa onun dışında ilave yaptığı alanları kapsar. Başvuru yapmadan önce gayrimenkullerin hangi alanda yola girip girmediğini, yeşil alanda olup olmadığını, mali hazinesi üzerinde olup olmadığını bu noktaları araştırmaları gerekiyor. Yola ya da dereye kat mülkiyeti yerine geçemiyor. Buradan başvuru yapmadan önce detaylı araştırma yapmaları gerekir. Her katın ve dükkanların metre kareleri, bodrum, depoların, teras katların hepsinin ayrı ayrı hesaplanıp öyle sisteme girilmesi lazım” dedi.

Başvuru sayısı 13 bin

Başvuru sayılarının bu ay sonuna kadar daha çok artacağını belirten Bahşi, “Batman'da yapılan tahmini başvuru sayısı 13 bini geçmiş durumda. Bu ay sonuna kadar 20 bini görebilir. İmar barışının en son başvurusu tarihi 31 Ekim 2018, yapı kayıt belgesi alma para yatırmayla ilgili birinci aşamayla ilgi olan kısmı ise 31 Aralık 2018 tarihiyle bitmiş olacaktır” diye konuştu.