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08 Haziran 2018 14:28

Batman’da İstikbal Caddesi asfaltlandı

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri, aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar kapsamında GAP Mahallesi İstikbal Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Batman’da İstikbal Caddesi asfaltlandı

08 Haziran 2018 14:28


Ramazan ayı dolayısıyla asfalt çalışmalarını akşam saatlerine kaydıran ekipler, önceki gün GAP Mahallesi’ndeydi. Ekipler akşam saat 20.30’da başladığı asfaltlama çalışmasını ertesi gün sabah saat 07.00’da bitirdi. GAP Mahallesi İstikbal Caddesi’ndeki çalışmalarda yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekiplerin asfaltlama çalışmalarında; 2 adet finişer, 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet bobcat, 10 adet kamyon, 2 adet silindir kullanılırken, çalışmalarda toplam 20 personel görev aldı.




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