Batman'da “Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli” düzenlendi.

Batman'da “Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli” düzenlendi. Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Vali Hulusi Şahin, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, kamu kurumlarının yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları, sanayiciler, iş adamları, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan panelde, Batman KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karakaya, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

“Bir üniversitenin üniversite olması için yaklaşık yüz yıl gereklidir”

Batman Üniversitesinin yeni kurulan bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Durmuş, “Devletimizin yapmış olduğu en güzel politikalardan biri, her ile üniversite kurulmasıdır. Neden en güzel politika, çünkü bir üniversitenin üniversite olması için yaklaşık yüz yıl gereklidir. Bu bilimsel bir gerçektir. Bir üniversite doğacak, emekleyecek, yürüyecek, koşacak, delikanlı olacak ondan sonra bilgelik çağına gelecek. Biz şuan emekleme safhasındayız. Bölgenin, coğrafyanın Mezopotamya'nın verimli topraklarında olduğumuz için çabuk büyüyoruz” dedi.

Teknokent'in kuruluş sürecine değinen Rektör Durmuş, “Bakanımız Fikri Işık Batman'a geldiğinde ben Bakanımıza, ‘Teknokent kuracağımızı' söyledim. Bakan bey şaşırdı. Dedi ki, ‘Batman'da Teknokent.' ‘Evet' dedim Bakanımıza. ‘Biz Mühendislik Fakültesi olarak geliştik. Sanayi olarak da Batman çok güçlendi. Bölge insanı girişimci. Sanayiyi destekliyor ve büyümeye de meyilli. O zaman 100 yakın girişimci de sırada bekliyor.' Bakanımız, Organize Sanayi Müdürümüz Zeynep hanıma, kaç kişinin sırada beklediğini sordu. Zeynep hanım, ‘100'den fazla girişimci bekliyor' deyince, bakan bey projeyi destekleyeceğini söyledi. 39 dönüme yakın bir araziyi Batman Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ayırdık. Teknokent Batman'da teknolojik ürün üreten bir sanayinin gelişmesine zemin hazırlayacak. Teknokent sanayinin lokomotifi olacak. Daha henüz iş adamlarımız bunun farkında değil. Teknokent ile Üniversitemiz çok önemli bir görev üstlendi” dedi.

“Batman-üniversite-savur yolunun sanayi yolu olmasını istiyoruz”

Batman Üniversitesinin şehirden 20 kilometre uzaklıkta Raman Dağları'nın eteklerinde kurulduğunu ifade eden Rektör Durmuş, “Yolun sonu üniversitedir. Burası bir çıkmaz sokaktır. Hemen karşı kıyımız Savur ilçesidir. Şehir merkezinden geldiğiniz kadar yol buradan gittiğinizde Savur ilçesine ulaşıyoruz. Dicle'nin karşı bölgesi kayalık bir bölge, sanayiye de elverişli bir bölgedir. Batman'dan 200 kilometre yol kat ettiğinizde de Suriye sınırına ulaşabilmekteyiz. Biz Batman-Üniversite-Savur yolunun bir sanayi yolu olmasını istiyoruz. Biz bir köprü ve bağlantı yolu istiyoruz. Çeşitli vesileler ile Sayın Başbakanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza dosya halinde arz ettik. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Batman'a Türkiye'nin her tarafından öğrenci çekebilecek fakültelere ihtiyaçları olduğunu belirten Durmuş, bu fakültelerin başında da tıp fakültesinin geldiğini vurguladı. Batman'ın hem bölgesel konumu ve nüfusu itibariyle de tıp fakültesini kaldırabilecek bir yapıya sahip olduğu açıklayan Durmuş, “Bölgeden, Şırnak'tan, Mardin'den Siirt'ten hastanelerimize hastalar gelmektedir. Hatta sınırlarımızda olaylar olmadan önce Suriye'den ve Kuzey Irak'tan da birçok hasta Batman'a gelmekteydi. Huzur ortamı sağlanırsa inşallah yine gelmeye devam edeceklerdir. Hastane yönünden güçlü olan Batman'a lokomotif olacak bir tıp fakültesine istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Bölgesel üniversiteden Türkiye üniversitesine dönüşmeliyiz”

Bölgesel üniversiteden Türkiye üniversitesine dönüşmek için tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği ve hukuk fakültesi kurulması gerektiğini ifade eden Rektör Durmuş, şunları kaydetti:

“Valim sizin öncülüğünüzde bu fakültelerden birini, bir kaçını Batman'a kazandırırsak Batman'ın önü tutulmaz. Suriye'yi yıkan güçlerin çimento, demir fabrikalarına ortak olmaya başladır. Dışarıdan inşaat ve yapı malzemeleri getiremeyeceklerine göre bunlar şimdiden konumlarını almaya başladılar. Biz sınır ülkesi olduğumuz için bizimde bu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bu nedenle sanayiyi önemsiyoruz. Bu bölgede biz mutlaka konumumuzu almalıyız. Sanayiyi geliştirmeliyiz. İnşallah Batman bölgenin ikinci Gaziantep'i olacak sanayi yönünden amacımız bu, karınca misali bir nebze de katkımız olursa ne mutlu bizlere.”