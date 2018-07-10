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10 Temmuz 2018 15:48

Batman’da kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

Batman Malabadi Köprüsü yakınlarında yaralı olarak bulunan leylek, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Hayvan Bakım Evine getirilerek tedavi altına alındı.

Batman’da kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

10 Temmuz 2018 15:48


Malabadi Köprüsü yakınlarında piknik yapan vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne tedavi edilmek üzere teslim edildi. Kanadından yaralanan ve uçamayacak durumda olan leyleğe anında müdahalede bulunan leyleğin kanadına pin taktıklarını belirten Veteriner Hekim Onur Kılıç, “Leyleğimiz Malabadi Köprüsü’nde kanadı kırık halde bulunup iki vatandaş tarafından buraya getirildi. Sağ olsunlar vatandaşlar duyarlı bir davranış sergileyip bize ulaştırdılar. İhbar buraya gelince arkadaşlar ulaştılar, gelip tedavisini yaptık. Kanat ucunda kırık vardı. Muhtemelen sert bir cisim çarpması sonucu olmuştur. Çünkü ateşli silah yaralanmasına benzemiyordu. Tek bir yerde kemik ucunda kırık vardı. Kanat kemiğinin uç tarafından kırık vardı. Kemiği birleştirmek için ‘pin’ uygulaması yapıldı. Pin uygulaması yapıldıktan sonra leyleğimizin durumu şuan gayet iyi, sağlıklı ve tedavileri sürüyor. İnşallah iyileştirip doğaya salmayı düşünüyoruz. Tedavisi muhtemelen 15-20 gün sürecek, 15-20 gün burada kalacak. Gerekli işlemlerden sonra doğal ortamına salacağız” dedi.




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