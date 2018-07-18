Batman’da ‘Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha’ konulu konferans

Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank’ın konuşmacı olarak katıldığı ’15 Temmuz Konferansı’ düzenlendi.

Batman İl Müftülüğü tarafından organize edilen ’15 Temmuz Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha’ isimli konferansa, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz’in yanı sıra İl Müftüsü Turgut Erhan, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, kuran kursu hocaları ve vatandaşlar katıldı. Programa 15 Temmuz şehitlerinden Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank konuşmacı olarak katıldı.

Vali Ahmet Deniz, yaklaşık iki yıl önce 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetlerinin içine sızmış hain bir terör örgütünün saldırısıyla karşılaştıklarını söyledi. Başta Cumhurbaşkanının dimdik duruşu, Türk Silahlı Kuvvetlerin içindeki vatanına sevdalı yiğitlerin, emniyet mensuplarının yüreğiyle cesaretiyle muhteşem bir duruş sergileyen ve asil milletimizin kararlı duruşu sayesinde bu hain girişimi bertaraf ettiklerini belirten Deniz, “Tabi bunlar kimdi hedefleri neydi bunu anlamak için kendi tarihimize bakmak lazım. Anadolu topraklarını işgal etmek amacında olan bu güçler Çanakkale’de saldırdılar ama emellerine ulaşamayınca sonrada Kurtuluş Savaşı’nda mağlubiyeti alıp kaçanlar, 27 Mayıs Darbesi’nde Başbakan Adnan Menderes’i asanlar aynı zihniyetin mensubudur” dedi.

"Kızım babasını son kez göremedi"

Vali Deniz’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Varank, darbe girişiminin olduğu gün küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı için eşiyle beraber dışarı çıkamadığını ifade ederek, “İkimiz beraber çıkacaktık. Kızımın evde olmaması sebebiyle küçük bir çocuğum var onu bırakamadık tek başına. ’Komşuya bırakayım gideyim’ dedim. Eşim, ’Kimseyi rahatsız etme ben gidip bakayım, sen evde kal’ dedi. Sonra içeri gitti, abdestini almış, onları görmedim, namazını kılmış. Kolları ıslaktı, ’Kolay gelsin’ dedim gülerek çıktı evden. İçimden de hani ’Hakkını helal et’ demek geldi, demek ki istemek gerekiyormuş hani son anda ne olacağını bilmiyorsun. Onunla olmayı çok isterdim, son anlarında yanında olmak isterdim. Helallik isteyemedim mesela hala içimde kaldı. İçimden hani o gün giderken helallik istemek geldi ama hiç yakıştıramadım, böyle bir şeyin olabileceğini düşünmemiştim. Sonra asistanı geldi eve inanamadım. Onun için mutluyum ama kendim ve çocuklarım için üzüntülüyüm. Kızım babasını son kez göremedi” diye konuştu.

Herkes gibi darbecilerin idam edilmesini istediğini belirten Varank, şunları aktardı,

“Allah’a havale ettim. Yani benim alacağım intikamın çok yeterli olacağını düşünmüyorum ama en güzel intikamı Allah alır. İlhan gibilerin bittiğini düşünüyorlar ama arkasında 2 çocuğu var ondan farksız yetişmeyecekler inşallah. FETÖ üyelerinin sonlarının çok hayırlı olabileceğini düşünmüyorum bu kadar ahın sonunda. Aile olarak biz mutluyduk yani hayatımız güzeldi. Allah inşallah şehadetini kabul etmiştir.”