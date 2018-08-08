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08 Ağustos 2018 10:05

Batman’da karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti

Batman’da sabah erken saatlerde birlikte işe giden karı-koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Batman’da karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti

08 Ağustos 2018 10:05


Edinilen bilgilere göre olay, Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Oğur ve eşi Kübra Oğur arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Bilal Oğur belindeki tabancayı çıkararak eşini başından vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı karı-koca Bilal ve Kübra Oğur’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan Bilal Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi tarafından başından vurulan Kübra Oğur’un ise sağlık durumunun ciddi olduğu ve kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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