Batman’da kayıtlı bin 100 kanser hastası var

Batman Bölge Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten ve daha önce yeri küçük olduğu için birçok hastanın Diyarbakır’a sevk edildiği kanser hastaları için düzenlenen yeni onkoloji birimi, hastalar ve hasta yakınları tarafından beğeni aldı.

Onkoloji biriminin açılışını yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, “Son dönemlerde ülkemizin birçok farklı yerinde sağlık alanında çok güzel gelişmeler var. Vatandaşlarımızın sağlık memnuniyetine baktığımız zaman dünyadaki birçok ülke ile kıyaslandığı zaman çok üst düzeyde yer alıyor. İlimizde de sağlık yatırımları hızla devam ediyor. Bugün de onkoloji servisimizin açılışını gerçekleştirdik. Burada hastalarımıza konforlu bir şekilde güzel hizmetler sunulacak. Önemli olan onların mutlu olması, güzel hizmet almasıdır. Rabbim kimseyi hasta etmesin. Ama hastalık da var. Bu tür güzel yerlerin olması ise onların iyileşmesi açısından çok önemlidir. Hasta yatak kapasitesi 7’den 20’ye çıkarıldı. Hastalarımız başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Bütün hastalarımıza şifa diliyoruz” dedi.

650 kanser hastasının takibi yapılıyor

Günlük 20 vakanın Batman Bölge Devlet Hastanesi Onkoloji Birimine geldiğini belirten yetkililer, Bölge Devlet Hastanesi Onkoloji Birimine kayıtlı bin 100 hastanın olduğunu dile getirdi. Yetkililer yaklaşık 650 kanser hastasının ise takipli olduğunu söyledi.

Tedavi için Bölge Devlet Hastanesi’ndeki yerin daha önce küçük ve dar olduğunu belirten kanser hastası Serhat Yargın, “Kanser tedavim için yeni onkoloji servisi çok iyi oldu. Burada sağlık personeli bizlerle çok iyi ilgileniyor. Tedavim için seanslarım daha iyi geçiyor. Daha önce tedavi olduğumuz onkoloji birimi küçüktü. Hastane yetkililerine böyle bir yeri bize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.