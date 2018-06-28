Batman’da kaza: 4 yaralı

Kaza, Batman-Kozluk karayolu üzerinde bulunan Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan yakıt alıp Kozluk yoluna çıkan 06 AC 1543 plakalı otomobil ile seyir halinde olan 34 DB 7374 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.