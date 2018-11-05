Batman'da kumar baskını

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kumar oynatanlara yönelik operasyonların zaman zaman devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “3 Kasım 2018 günü Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce bir iş yerinde yapılan kontrolde yanık olarak tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edilmesi neticesinde; kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 1072 rulet, tilt, langırt, benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanun olaylarından dolayı adli işlemler neticesinde; 2 adet 52 diye tabir edilen iskambil kağıdı, 36 adet poker pulu, masada bulunan 3 bin 50 TL para muhafaza altına alınmıştır. İş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesi uyarınca 259'ar TL'den toplam 777 TL idari para cezası uygulanmış ve iş yeri hakkında kumar oynatmaktan adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.