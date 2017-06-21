Batman’da kumar operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, park ve bahçelerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmaktadır. Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 1 umuma açık işyeri kumar oynanması sebebiyle mühürlendi. Yapılan operasyon neticesinde, 1 adet tombala makinesi, 4 adet televizyon, 1 adet kamera, Kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 27 kişiye toplam 6 bin 129 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.