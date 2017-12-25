Batman’da kumar operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen ve daha önce mühürlendiği tespit edilen bir işyerine operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet tombala makinesi, 1 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 17 kişiye toplam 3 bin 859 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri ve sahibi hakkında adli-idari işlem başlatıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, park ve bahçelerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmaktadır” denildi.