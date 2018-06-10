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10 Haziran 2018 16:17

Batman’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

Batman Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması sonuçlandı.

Batman’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

10 Haziran 2018 16:17


Ramazan ayının başında duyurusu yapılan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması için yapılan başvuruların ardından ön elemeler hafta içinde tamamlanarak, başvuranlar içinde ilk 10’a kalan isimler ilk 3 için birbirleriyle yarıştı. Atatürk Parkı’nda düzenlenen ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışmasında finale kalan 10 isim, jürinin ve halkın karşısında ilk üç için mücadele etti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmada 10 katılımcı, Kur’an-ı Kerim’den süreler okudu. Gecenin sonunda jüri üyesi, ilk üçe giren isimleri açıkladı. Buna göre Kadir Çakan adlı yarışmacı birinci olurken, İbrahim Çimen ikinci, Uveys Yaman ise üçüncü oldu. Yarışmada ilk üçe girenler, Batman Belediyesi tarafından masrafları karşılanmak üzere Umre’ye gitme hakkını kazandı. Yarışmada dereceye giremeyen diğer yarışmacılar ise altın ile ödüllendirildi.




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