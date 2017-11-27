Batman’da Mehmet Uzun Parkı’na kütüphane

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un talimatı ile peyzaj düzenlemesi de yapılacak olan parkta çocuk ve engelliler için kütüphane de yapılacak. Parkın girişinde vatandaşların kullanımına sunulan yaya geçitleri için estetik ve doğallığın sağlanması için kayrak taşı kullanan ekipler, iki ana giriş kapısının olacağı parkta, engelli rampası, çocukların hafta içi ve hafta sonu kullanabileceği kütüphane, yetişkinlerin dinlenebilmesi için pergole, oturma bankları bulunacak.

Park çalışmaların ardından ışıklandırma sisteminin önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor. Parkta daha önce çay ocağı olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülürken, park meydanında ise genişletme çalışması yapılacak.