Batman’da motorize ramazan davulcuları işbaşında

Cadde ve sokaklarda motorize olarak davul çaldıklarını belirten motosiklet sürücüsü Muzaffer Çalgıcı ve davulcu Nurullah Keklik, birden fazla mahalleye baktığı için zamanının yetmemesinden dolayı bu şekilde çalıştıklarını söyledi. Yaya olarak zorlandıklarını söyleyen Çalgıcı, “Mahallemiz çoktur. Biz onun için motorla geziyoruz. Motosiklet olmazsa yetişemiyoruz. Ayakla yürüdüğümüzde bize zor geliyor. Kartlarımızı dağıtıyoruz herkes bizi tanısın diye. Bir sürü mahalle var. Motosikletle davulu rahat rahat çalıyoruz ve herkes kalkıyor. 13 senedir bu işi yapıyorum ve buranın davulcusuyum. Herkes bizi tanıyor. Allah için böyle davul çalıyoruz. Bazıları hayrına bir şeyler veriyor. Bazı insanlar vermiyorlar. Bir ay çalıyoruz 3 bin lira para geliyor. Tabi benzin parası da gidiyor. Bize 2 bin lira kalıyor. Yine Allah’a çok şükür, idare ediyoruz, herkesten Allah razı olsun” dedi.

Gençler Ramazan davulu ile halay çektiler

Ramazan ayı dolayısı ile cadde ve sokaklarda Batmanlıları sahura kaldırmak için motosiklet üzerinde davul çalan Ramazan Davulcularını gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki bazı gençler davulcuları durdurarak halay çekti. Sahur için her gece saat 01.00’da davul çalmaya başladıklarını söyleyen davulcu Faris Tokay ile motosiklet sürücüsü Ercan Tokay, “Saat 01.00’da başlıyoruz. Sahur vaktine kadar neredeyse 3-4 mahalle geziyoruz. Daha uygun olduğu için motorla geziyoruz. Bin 500- 2 bin lira elimize geçiyor elimize” şeklinde konuştu.