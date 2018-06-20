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20 Haziran 2018 15:41

Batman’da motorize zabıtalar göreve başladı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Zabıta Motorize Trafik Ekibi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy tarafından basına tanıtıldı.

Batman’da motorize zabıtalar göreve başladı

20 Haziran 2018 15:41


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen tanıtım programına Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin, zabıta personeli ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Hız yapmamaları ve görevi kötüye kullanmamaları konusunda Zabıta Motorize Ekibine tembihte bulunan Başkan Vekili Aksoy, yeni zabıta ekip yapılanmasının, şehir içi trafik akışı ve ulaşımının yanı sıra, vatandaşın huzuru için görevlerini en iyi şekilde yapmasını istedi. Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ilk defa bir motorize ekibin oluşturularak hizmete sunulduğunu belirten Başkan Vekili Aksoy. “İlk Etapta 6 motorize ekibimiz hizmete başlayacak. Şehir merkezinde yapılan kuralsızlıkların, düzensizliklerin ivedi bir şekilde tespit edilip gerekli müdahalelerin yapılmasında motorize ekibi büyük fayda sağlayacak” dedi.


Motorize Zabıta ekiplerin, Trafik Müdürlüğü ekipleriyle irtibat halinde olup trafikte yaşanabilecek aksaklıkları ve yaşanan sorunları anında bildireceğini belirten Aksoy, ’Zabıta Müdürlüğümüze bağlı motorize ekibinin kurulması aşamasında gerekli desteği veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Yeni hizmet Batmanımıza hayırlı olsun.’




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