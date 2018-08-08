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08 Ağustos 2018 10:14

Batman’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Batman’da dakikalar içinde motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Batman’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

08 Ağustos 2018 10:14


Hırsızlık, Batman’ın Gültepe Mahallesinde Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalınan motorun sahibi Vedat Can, il dışına çıkacağı için arkadaşı Rıdvan Dalgıç’a motosikletini emanet etti. Rıdvan Dalgıç, çalıştıkları kafenin deposunun önüne motosikleti park etti ve direksiyonu kilitledi. Kafeye geçen Rıdvan Dalgıç, depodan ürün getirmeye gittiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Kısa sürede motosikleti harekete geçiren şüpheli, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Dakikalar içinde gerçekleşen hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



“Arkadaşım bana emanet etmişti”


Emanet aldığı motosikletin geri bulunmasını isteyen Rıdvan Dalgıç, “Ben şu an çok mağdurum. Arkadaşım şehir dışında. Çalınan motor arkadaşımın. Bir kafede beraber çalışıyoruz. Arkadaşım bana emanet etmişti. Emniyet güçlerine sesleniyorum, bu motorun bulunmasını onlardan rica ediyorum. Nasıl bu kadar rahat davranıyorlar anlamıyorum. Yukarıda kamera var. Nasıl cesaret ediyorlar. Hemen bulunmasını istiyorum. Arkadaşıma teslim etmeliyim. Benim içimde rahat olsun” dedi.




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