Batman’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada yaşları 15 ile 17 olan Barış kardeşlerden biri hayatını kaybederken, ağabeyi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason’a bağlı Tekevler Mahallesi’nde ikamet eden Barış kardeşler, bindikleri motosikletin hakimiyetini kaybederek menfezden şarampole yuvarlandı. Kazada 15 yaşındaki Ebcet Barış kaza yerinde hayatını kaybederken, 17 yaşındaki ağabeyi Osman Barış ise yaralandı. Osman Barış’ın Sason Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazanın yaşandığı Tekevler Mahallesi’ne giden jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.