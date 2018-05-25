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25 Mayıs 2018 16:40

Batman’da ofis basan kızlardan biri serbest bırakıldı

Batman’da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman’da ofis basan kızlardan biri serbest bırakıldı

25 Mayıs 2018 16:40


Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür dilemeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.’ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D, ifadesinde kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi.


Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan 3 kızdan görüntüleri çektiği belirlenen H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve R.Y.’nin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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