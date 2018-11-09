Batman'da öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Batman'da öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe üst geçit mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 72 C 0170 plakalı öğrenci servisi, Batman Diyarbakır karayolunda, 72 DR 266 plakalı minibüse arkadan çarptı. Yaşanan kazada aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil servis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken minibüste sıkışan bir yolcu, AFAD ve itfaiyenin yaptığı çalışma ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.