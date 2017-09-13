Batman’da öğrenci velilerinden eylem

Batman’da bir grup öğrenci velisi, çocuklarının puanlarının yetmediği için liselere yerleştirilmediğini öne sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplantı. Veliler burada, çocuklarının açıkta kalmasını protesto etti. Veli Mustafa Akba, engelli haliyle Yeşiltepe Mahallesi’nden birkaç defadır Milli Eğitim Müdürlüğüne geldiğini ancak muhatap bulamadığını belirterek, “Çocuklarımız okusun diye ‘Kızlar Haydi Okulla’ kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya başlatıldığı halde şuan okumak isteyen kızım okul okuyamıyor. Okuldaki derslikler küçültüldüğünden, 30 kişilik sınıflar 20 kişiye indirildiğinden dolayı çocuklarımız yerleşemiyor. Ben sabah evden çıkıyorum, akşam eve gidiyorum. Eve geldiğimde kızım, okula yerleştirilip, yerleştirilmediğini soruyor. Kızım okula yerleşmezse evde ne yapacak. Ya kaçıp gidecek ya da evlenecek. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz” dedi.

“Çocuğumun okumasını istiyorum”

Veli Ayhan Kaçmaz ise, çocuklarının okumasını istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Bin 500 öğrenci açıkta kalmış. Benim çocuğum derslerine hazırlanırken, yağmur yağdığı zaman yağmur suları evimin içine yağıyordu. Ben istiyorum ki çocuğum okusun. ‘Kardelenler okusun’ diyorlar ama kardelenlerin kanatları kırıldı. Eskiden hangi mahalleye bağlıysan orda okuyabiliyordun. Hiçbir çocuğun kapasitesi aynı değil benim durumum yok özel okulda okutayım. Tüm veliler olarak sesleniyoruz çocuklarımıza yer açsınlar. Her çocuğu bir okula kaydederseler kimse açıkta kalmaz.”