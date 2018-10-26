Batman'da öğrencilere deprem hissi yaşatıldı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Batman İl Müdürlüğü tarafından getirilen Deprem Simülasyon Tırı'nda öğrencilere yapay deprem hissi yaşatılırken, deprem sırasında da neler yapmaları gerektiği öğretildi.

Depremden önce ve sonrasında yapılması gerekenler vatandaşlara anlatmak ve afet konusunda bilinç uyandırmak üzere Türkiye'yi gezen AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Batman Valiliği bahçesinde öğrenci ve vatandaşlara hem depremi yaşattı hem de onları bilgilendirdi. AFAD Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım, “Deprem simülasyon tırımızda öğrencilerimize Bingöl, Düzce, Kocaeli ve Van depreminin şiddetini birebir simülasyon tırında yaşatabiliyoruz. Burada öğrencilerimizin hareket tarzını önceden söylüyoruz. Öğrencilerimiz depreme yakalandıklarında sarsıntıyı hissettiklerindeki hareket tarzları nedir, bulundukları yerde sabitlenmiş dayanaklı tüketim malzemesinin yanında çök, kapan, tutun vaziyetini sürdürmelerini, ne zamana kadar, sarsıntı atlatılıncaya kadar. Dayanıklı tüketim malzemesi oturduğu sıra, masa veya sabitlenmiş bir çelik dolap, kullandığı ranza veya buzdolabı dahi olabiliyor. Önemli olan bu cismin devrilme riskini minimize etmek ve ortadan kaldırmaktır. Sabitlenmiş cisimlerin önünde bu süreyi geçiren öğrencilerimiz sarsıntıyı atlattıktan sonra binasını tahliye etmeden önce deprem çantasını yanına alır. Deprem çantasında 72 saat kendisine ve aile fertlerine yetebilecek oranda kuru ve sıvı gıda bulunuyor. Özellikle tahliyede dikkat etmemiz geren nokta şu; çok katlı binalarda tahliye en alt katlarda başlar. Çıkış kapısını en yakınındaki sıra ve sınıftan başlar. Güvenli alan yüksek katlı binalardan uzak, yıkılma ihtimali olan duvar diplerinden uzak, enerji nakil hatlarında uzak, açık park alanları, okul bahçeleridir. Faaliyetimiz iki gün devam edecek. Tırımızın bundan sonraki hareket noktası Erzurum olacaktır” dedi.