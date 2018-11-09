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Batman'da okul çevrelerine dadanan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

BATMAN (İHA) –Batman’da okul çevrelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs üzerilerinde uyuşturucu madde ve nakit para ile yakalanıp gözaltına aldı.

BATMAN (İHA) –Batman'da okul çevrelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs üzerilerinde uyuşturucu madde ve nakit para ile yakalanıp gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle okul çevrelerine dadanan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bir okulun çevresinde rutin olarak yapılan kontrollerde şüpheli iki şahsı durduran ekipler, şahısların üst aramasında 4,43 gram eroin ve 910 TL nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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