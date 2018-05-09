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09 Mayıs 2018 16:10

Batman’da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde okul servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Batman’da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

09 Mayıs 2018 16:10


Kaza, Gercüş ilçesi Babnir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadettin Daldal yönetimindeki 72 AN 786 plakalı okul servisi ile karşı yönden gelen Mehmet Zeki Önel yönetimindeki 72 DU 281 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü Sadettin Daldal (25) ile öğrenciler Veysi Sevim (10) ve Müslüm Altun (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Daldal, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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