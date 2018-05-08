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08 Mayıs 2018 17:54

Batman’da okula gitmek için evden çıkan 2 çocuktan haber alınamıyor

Batman’da dün sabah okula gitmek için evlerinden çıkan 14 yaşındaki iki arkadaştan haber alınamıyor.

Batman’da okula gitmek için evden çıkan 2 çocuktan haber alınamıyor

08 Mayıs 2018 17:54


Batman Cudi Mahallesi’nde oturan 14 yaşlarındaki Furkan Aydın ve Azad Kaya, dün sabah okula gitmek için evden ayrıldı. Vali Zeki Şanal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi iki arkadaş eve dönmeyince aileleri endişe etmeye başladı. Ailelerin haber vermesi üzerine çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.


Furkan’ın ağabeyi Veysi Aydın, “Kardeşimin evden kaçacağına ihtimal vermiyorum. Uslu ve sakin bir çocuktur. Sabah saatlerinden itibaren kayıplara karışması bizleri ve arkadaşının ailesini perişan etmiş durumda. Arkadaşıyla, ‘Okula gidiyoruz’ deyip bir daha geri dönmediler. Adli mercilerce başvurduk. Ailece seferber olmuşuz. Kardeşim ve arkadaşının hayatlarından endişe etmeye başladık. Furkan ve Azad’ın yerini bilenlerin emniyet birimlerine veya bize ulaşmasını istiyoruz” dedi.




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