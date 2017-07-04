Batman’da öldürülen çocuk defnedildi

Olay, dün merkez Güneykent Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında meydana gelmişti. Mezarlığa defnedilen bir cenaze sahibinin, 15 yaşındaki Ekrem Savgat ve arkadaşı 13 yaşındaki Y.B.’ye mezarlığı sulamaları için verdiği parayı bölüşemeyen çocuklar arasında kavga çıkmış ve Y.B. üzerinde taşıdığı bıçağı Savgat’ın kalp ve bacağına sokmuştu. Ağır yaralanan Savgat, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Savgat’ın cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Savgat’ın arkadaşı Abdullah adlı çocuk, “Dün iki arkadaş bir birleriyle kavga ettiler. Kavga ettikleri sırada diğer arkadaş bıçağını çekti ve vurdu. Vurulan kişi eve koşmaya çalıştı ama yetişemedi. Hemen onu hastaneye kaldırdılar. Mezarlıkları suluyoruz, hayırseverler bize para veriyor. Bu iki arkadaşta parayı bölüşemeyince bir birlerini vurdular” dedi.

Öte yandan, ailesi tarafından polise teslim edilen Y.B.’nin işlemleri sürüyor.