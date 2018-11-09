Batman'da "Organ Bağışı ve Dinimizdeki Yeri" konulu panel düzenlendi

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO tarafından 2018-2019 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Organ Bağışı ve Dinimizdeki Yeri” konulu panel Batman Üniversitesi merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlendi. Panele, Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Levent, Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Vekili Dr. Ahmet Yıldız, Batman Üniversitesi personelleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı katıldı. Aile Hekimi Dr. Sercan Bulut Çelik tarafından tıbbi açıdan organ bağışının önemi, kimlerin organ bağışı yapabileceği gibi konularda sunum yapılırken vaiz Alaeddin Kılıç tarafından ise Kuran-ı Kerim ve sünnet ışığında organ bağışının dinimizdeki yeri konusunda sunum yapıldı. Vaiz Kılıç, organ bağışının direk ifade edildiği ayet ve hadislerin bulunmadığını, İslam dininin külli kaideler getirdiğini ve zamanın müçtehitleri tarafından bu külli kaidelerin yorumlanması ve kıyası ile konuların çözümlendiğini söyledi. Vaiz Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki fetvasında organ naklinin zaruret olması, başarı oranının yüksek olması, ücretsiz olarak veriliyor olması ve bağışçının iznin olması halinde İslam dini açısından bir sakıncasının olmayacağını ve ayrıca bir Müslümanın hayati bir müşkülünü ortadan kaldıranın yarın ahirette Allah'ın da bağışta bulunanın müşküllerini ortadan kaldıracağını söyledi. Yoğun ilginin olduğu panelde öğrenciler organ bağışı konusunda sorularına yanıt buldu.