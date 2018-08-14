Batman’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre, Sason’a bağlı Yolüstü köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ile alevlerin yayıldığı Sason’a bağlı Yolüstü köyünde 15 hektarlık alanın yandığı ve yangının halen devam ettiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmaları sarp ve dağlık arazi yapısından dolayı zor şartlar altında yürütülürken, yangını söndürmek için Batman AFAD ekipleri, jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile Çalışırlar ve Çayırlı köylerinin yakınlarına ilerleyen orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jandarma, güvenlik korucuları, AFAD ve çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlarla birlikte yaklaşık 300 kişi orman yangınını söndürmek için seferber oldu. Kısmen kontrol altına alınan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kontrol altına alınan yerlerde yangının yeniden alevlenmemesi için jandarma ve güvenlik korucularının nöbet tutacağı belirtildi.