Batman'da otomobil seyir halinde alev aldı

Batman'da seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beşiri yolu Örmegöze köyü girişinde meydana geldi. 72 AJ 537 plakalı otomobilin sürücüsü Kamuran Öztoprak, seyir halindeyken otomobilde yanık kokusu aldıklarını ve aracı kontrol etmek için durduklarında alevlerin aracın her yerini sardığını söyledi. Durumun hemen itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Yangında 72 AJ 537 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yanan otomobil ile ilgili inceleme başlattı.