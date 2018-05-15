Batman’da pazarda hem satıcı hem alıcı fiyatlardan şikayetçi

Batman’da Ramazan ayı için alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar fiyatların iki katı yükselmesinden şikayetçi oldu. Pazar esnafından Ercan Ulutay, fiyatların halde çok yükseldiğini söyledi. Satış fiyatlarının yükseldiğini belirten Ulutay, “Fiyatlar çok yüksek. Limonun fiyatı 3 liradan 6 liraya çıktı. Salatalık 2 liraydı 3-4 liraya çıktı. Domates şuan uygundur. Meyveler çok yüksek. Ramazan dolayısı ile yükseldi fiyatlar” dedi.

"Pazar çok pahalı bugün"

Ramazan ayı için pazar alışverişi yapmaya gelen Fatma Akın isimli vatandaş ise her şeyin çok pahalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Pazar çok pahalı bugün. Her şey çok pahalı. Sürekli pazara geliyoruz, marketlerde aynı. Pazarda daha uygun diye geliyoruz ama aynı yine çok pahalı. Ramazan için 50-100 ile alışverişe geldim pazara ama yetmiyor yine. Geçen hafta geldim yine normaldi. Ama bugün çok pahalı.”

Pazarda fiyatların Ramazan ayı dolayısı ile çok yükseldiğinden şikayetçi olan Ali Varin isimli vatandaş, “Fiyatlar çok yüksek. Ramazandan önce salatalık fiyatı 2 lirayken, şuan 3-4 lira. Ateş pahası her şey, alınacak gibi değil, hele hele emeklilerin canını okudu. Nasıl geçinecek bu insanlar bilmiyorum” şeklinde konuştu.

"Mecburiyetten alıyoruz"

Ramazan’dan önce fiyatların daha uygun olduğunu belirten Yahya Tüzün isimli vatandaş “Ramazan’dan önce daha ucuzdu, daha tazeydi. Ama Ramazan geldi diye biraz fiyat artışı da var ve kalitede yok. Ama mecburiyetten alıyoruz” dedi.

"Halde fiyatlar 2-3 kat arttı"

Halde fiyatların çok yükseldiğinden şikayetçi olan İhsan Mert, “Şuanda halde fiyatlar 2-3 kat arttırılmış. Birçok pazarcımız isyanlara giriyor. Halkın gücü yetmiyor. Olan bize oluyor. Halde de söylediğimiz zamanda bize diyorlar ki; yukarıda mal çok yüksektir. Yapacak bir şey yok istersen al istersen alma hesabı yapılıyor. Eskiden bize hoş geldin diyordu, şimdi adam bize sırtını çeviriyor bakmıyor. Mal çok yüksektir” ifadelerinde bulundu.

Pazar alışverişi için gelen vatandaşlardan Derviş Çiçek ise pazarda fiyatların ateş pahası olduğunu belirterek, “Fiyatlar ateş pahası ateş. Bakın millet alamıyor. Vallahi ben daha alamadım. Gönlüm istiyor ama alamıyorum. Yok kardeşim para yok. Fiyatlar uçuyor, alabildiğine uçuyor, ne yapacağız. Yüzde 30-40 arttı” diye konuştu.