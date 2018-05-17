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17 Mayıs 2018 15:16

Batman’da Ramazan dolayısı ile asfalt serimi gece yapılıyor

Batman Belediyesi ulaşımı rahatlatmak için sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını Ramazan dolayısıyla geceye kaydırdı.

Batman’da Ramazan dolayısı ile asfalt serimi gece yapılıyor

17 Mayıs 2018 15:16


Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve bakım-onarım şefliği ile asfalt yapım birimi ekipleri Ramazan’da ibadetlerini aksatmadan ve zorlanmadan yerine getirebilmeleri için asfaltlama çalışmalarını iftardan sonra 20.30 ile sabah 07.00 saatleri arasına aldı. Ekipler sürdürdükleri çalışmalarında Batman merkez Belde Mahallesi 3240, 3226 asfalt öncesi freze hazırlık çalışmalarının ardından 2 finişer, 2 silindir, 2 bobcat, 1 kazıyıcı yükleyici, 9 kamyon ile 24 personelle bin 100 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.




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