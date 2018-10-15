Batman'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden ele geçirilen silahlarla ilgili yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sıralarda Fatih Caddesi üzerinde silah ve havai fişek sesleri gelmesi üzerine düğün merasimi yapıldığı görülmüş kalabalıkta bulunan M.A. isimli şahsın elinde havai fişek diye tabir edilen patlayıcı görülmüş, çevrede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız uzun namlulu pompalı tüfek bulunmuş muhafaza altına alınmıştır. M.A. isimli şahıs gerekli idari işlemler yapılmak üzere polis merkezi amirliğine intikal ettirilmiştir. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca bir adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.