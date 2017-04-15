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15 Nisan 2017 19:53

Batman’da sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı

Batman’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı.

Batman’da sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı

15 Nisan 2017 19:53


Sağanak yağış nedeniyle Yavuz Selim Mahallesinde bulunan onlarca ev sular altında kalırken, bazı evlerde suların yüksekliği yaklaşık yarım metreyi buldu. Evlerinin su altında kalması üzerine belediyeyi arayan vatandaşlar, ekip gönderilmemesine tepki gösterdi. Mahalle sakinleri sokaklarda tıkanan rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı.


Evleri su altında kalan vatandaşlar biriken suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Evde kullanılacak bir şeyleri kalmadığını belirten aileler, yetkililerden yardım istedi.




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