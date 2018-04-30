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30 Nisan 2018 16:57

Batman’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi açıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Fatih İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılış programına katıldı.

Batman’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi açıldı

30 Nisan 2018 16:57


Batman Belediyesi ile Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Batman Şubesi tarafından oluşturulan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi’nin açılışı Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, şehit yakını Nihal Olçok, Batman Gazi ve Şehit Yakınları Derneği üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Nihal Olçok, eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybettiği 15 Temmuz gecesini ve tanıklıklarını anlattı. Olçok konuşmasında, katılımcılardan gelen sorulara cevap verirken duygusal anlar yaşadı.




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