Batman’da şehit çocuğuna sürpriz doğum günü

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Muhabere Albay Hamit Bal, Şehit ve Gazi Aileleri, çok sayıda jandarma personeli ve polis ekibi katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan’ın oğlu Emre İhsan için düzenlenen sürpriz 11. yaş günü partisinde jandarma aracı bayraklarla süslenerek şehir turu atıldı. Şehir turu sırasında motorize polis ekipleri jandarma ekiplerine eşlik ederken, tur sonrası doğum günü etkinliğinin yapılacağı kafeteryaya getirilen Emre İhsan’ı İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hamit Bal, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekaçar, şehit ve gazi aileleri ve davetliler karşıladı.

"Oğlumun ilk ve tek doğum günü"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan’ın eşi Ümran Turan, Emre İhsan’ın babası sürekli görevde olduğu için hiç doğum gününün olmadığını ve oğluna hiç unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yapıldığını söyledi. Anne Ümran Turan, "Söylenecek çok şey var ama oğlumun ilk ve tek doğum günü diyebilirim. Çünkü babası varken de hiç olmadı doğum günü. Çünkü hep görevdeydi. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Batman Derneği Başkanı Ömer Bey oğluma unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Böyle bir geceyi hazırladıkları için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2006’da gazi, 2016’da şehit oldu

2016’da Şırnak’taki hendek olayları sırasında şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan’ın 3 çocuğundan ortancası olan Emre İhsan Turan için düzenlenen sürpriz doğum günü hakkında konuşan Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekaçar, "2006 yılında Batman’da bölücü terör örgütüne düzenlenen bir operasyonda gazilikle onurlanmış, ama buna rağmen vatanın her köşesinde vatan hainleri cirit atarken ayak ayaküstüne atıp evde oturmak kanıma dokunur diyerek askerlik görevini icra etmeye devam eden, 2016’da Bingöl’de görevli iken Şırnak’ta meydana gelen hendek olayları nedeniyle Şırnak’a geçici görevle gönderilen ve 20 Mart 2016 günü Şırnak’ta açılan hendekleri kapatmak için yapılan operasyonda vücuduna isabet eden roketatarla şehadete eren yiğidimiz, kardeşimiz cennet mekan Şehit Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan’ın bizlere emaneti olan biricik oğlu Emre İhsan’ın 11. yaş gününü Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı olarak kutladık. Emre İhsan ve onun gibi nice vatan evlatları bu vatan için, ezan için, bayrak için babalarını toprağa gömdüler. Buradan herkesten istirham ediyorum. Lütfen çocukları sevin, yetim çocukları daha çok sevin, ama şehit çocuklarını en çok sevin. Çünkü şehit çocuklarının baba diye sarılacakları bir mezar taşından ve devletten başka sarılacak kimseleri yoktur” şeklinde konuştu.

Doğum günü etkiliğinde davul zurna ekibiyle halay çekildi. Pasta kesimi sonrası Şehit Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan’ın biricik oğlu Emre İhsan için düzenlenen sürpriz doğum günü gecenin ilerleyen saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle devam etti.