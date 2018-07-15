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15 Temmuz 2018 15:38

Batman’da şehit mezarı ziyaret edildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 14 yıl önce şehit edilen Mehmet Ali Atılğan’ın mezarı ziyaret edildi.

Batman’da şehit mezarı ziyaret edildi

15 Temmuz 2018 15:38


Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta 14 yıl önce şehit edilen Mehmet Ali Atılğan’ın kabri ziyaret edildi. Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, Cumhuriyet Savcısı Zühtü Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların ziyaret ettiği kabirde Gercüş Müftüsü Fazıl Saraç tarafından tüm şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu.


Ziyaret duaların okunmasıyla sona erdi.




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